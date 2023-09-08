شكرا لقرائتكم خبر عن نادى العبور يطالب بيراميدز بالاعتذار ويتخذ الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر نادي العبور بياناً مهماً صباح اليوم رداً على التشهير بالنادي واتهامات بحدوث سرقة لفريق 2007 لكرة القدم، والذي كان يخوض مباراة أمس أمام فريق سيراميكا على ملعب نادي العبور، وجاءت الواقعة بعد انتهاء المباراة بإعلان إداري ومسؤولي بيراميدز تعرضهم لسرقة الهواتف والشنط للاعببن، الأمر الذي تسبب فى نشر تلك الأخبار على صفحات السوشيال.

وانتظر نادي العبور لحين التأكد من فحص كاميرات المراقبة والتحقيقات، والتي أظهرت الحقيقه بادعاءات بالكذب، وعليه كان هذا البيان لتوضيح الموضوع من مجلس الإدارة بنادي العبور مع تمسكه بالاحتفاظ باتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص البيان كالتالى..

يستنكر مجلس إدارة نادي العبور وجميع العاملين به ما بدر من المدير الإداري وبعض لاعبي فريق كرة القدم 2007 بنادي بيراميدز من الادعاء كذبا بفقد عدد أربع هواتف محمولة خاصة بلاعبي الفريق من غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق، وذلك أثناء أحداث الشوط الثاني من مبارة الفريق مع نادي سيراميكا على ملعب نادي العبور أمس وذلك لأنه بالتحقيق في الأمر فقد ثبت الآتي :

أولا.. تم تسليم مفتاح غرفة خلع الملابس إلي اداري فريق بيراميدز.

ثانيا.. لا توجد ثمة كسر لأي نافذة من نوافذ الغرفة التي تم التأكد من غلقها جميعا.

ثالثا.. تم تفريغ الكاميرات والتأكد من عدم دخول اي من عمال نادي العبور اليها وانما ثبت من التفريغ دخول أحد اللاعبين التابعين للفريق الضيف للغرفة أثناء أحداث الشوط الثاني.

رابعا.. يستقبل نادي العبور يوميا العديد من الفرق في الألعاب المختلفة بجميع ملاعب النادي ولم يدع أحد حدوث مثل هذه الواقعة من قبل.

ولذلك فإن نادي العبور يؤكد ثقته التامة في أمانة جميع العاملين به من اصغر عامل الي اكبر موظف به.

ويهيب مجلس إدارة نادي العبور بمجلس إدارة نادي بيراميدز بالاعتذار الرسمي عما حدث مع احتفاظ مجلس ادارة نادي العبور بحقه القانوني الكامل في الرجوع جنائيا ومدنيا ضد ادارة نادي بيراميدز في هذا الشأن.