شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العتال يتقدم بأوراق ترشحه على منصب النائب بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وفتح فى العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.
وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
يستمر نادي الزمالك، لليوم الخامس على التوالى فى تلقى أوراق الترشح لانتخابات القلعة البيضاء، والمقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال الأربع سنوات المقبلة.
وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طالبات المرشحين لمدة 8 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك على مدار 7 أيام كاملة من 4 سبتمبر حتى 10 من ذات الشهر، قبل الإعلان عن غلق باب الترشح للانتخابات.
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