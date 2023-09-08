شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العتال يتقدم بأوراق ترشحه على منصب النائب بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هانى العتال، عضو الجمعية العمومية بنادى الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب النائب اليوم الجمعة فى الانتخابات المقبلة.

وفتح فى العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.