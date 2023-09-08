شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة إثيوبيا التى تقام بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية، وخط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.

وتُعتبر مباراة الليلة تحصيل حاصل للفراعنة وإثيوبيا، لكنها تبقى مهمة للغاية بالنسبة للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي اعتبرها بمثابة رد اعتبار لنجوم المنتخب بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من أثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد وأخيراً فاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف.

يدخل الفراعنة هذه المواجهة بدون ضغوطات بعد حسم التأهل رسمياً للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر بروفة هامة لتجهيز اللاعبين للاحتكاك القوي وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العاك، خاصة أن المعسكر يتخلله ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاثنين الماضي استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالى فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 26 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، وخط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، وخط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

على الجانب الأخر، يخوض منتخب أثيوبيا المواجهة بدون أهداف واصحة ومحددة سوى تقديم عرض جيد، بعدما فقد كل فرص الوصول لنهائيات البطولة القارية، محتلا المركز الأخير بعدما حقق فوزا وحيدا على منتخب مصر ثم تعادل في مباراة وخسر ثلاث مباريات ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

ووصلت بعثة المنتخب الأثيوبي صباح الأربعاء الماضي، وتدرب الفريق على استاد الدفاع الجوي مسرح مواجهة اليوم، كما عقد مدربه مؤتمرا صحفيا أمس الخميس، تحدث خلاله عن طموحاته من مواجهة مصر في ختام مرحلة التصفيات.