شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر الذي تقيمه لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، لإعداد وصقل المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام، اليوم الجمعة ويمتد حتى الأحد المقبل، فى إطار استعدادات لجنة الحكام لانطلاق الموسم الجديد 2023 / 2024.

وشهد المعسكر اليوم تواجد 60 محاضرا ومعدا بدنيا من 26 فرعا على مستوى الجمهورية وفقا للمعايير التي أقرها فيتور بيريرا .

ومن جانب آخر، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكام محمد معروف ومحمد عادل بجانب أمين عمر لإدارة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات إفريقيا والتي انطلقت اليوم.

ويدير محمد معروف مباراة جامبيا والكونغو التي ستقام الأحد المقبل في المغرب، ويعاونه أحمد توفيق طلب، وهاني عبد الفتاح والحكم الرابع أحمد الغندور.

كما يدير محمد عادل الذي سيتولى إدارة مباراة موزبيق وبنين التي ستقام غدا السبت المقبل في موزمبيق، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي والحكم الرابع محمود البنا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسند أيضا مباراة بوركينا فاسو وإيسواتيني في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة لطاقم حكام مصري، ويدير المواجهة حكم الساحة أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما سيكون الحكم الرابع محمود ناجي.

وتم حسم بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، في المجموعة الثانية، من طرف منتخبي بوركينا فاسو (10 نقاط) والرأس الأخضر (10 نقاط). في حين تم إقصاء كل من التوجو وإسواتيني.