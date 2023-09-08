شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم زيزو وطارق حامد.. 12 لاعبًا على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا كل من، محمد أبوجبل ومحمد صبحي وعمر كمال عبد الواحد ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وطارق حامد وسام مرسي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل ومحمد شريف وأسامة فيصل.

وجاء تشكيل منتخب مصر الذى أعلنه قبل قليل البرتغالي روي فيتوريا، أمام نظيره الإثيوبي، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، كالتالي، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية، وخط الهجوم: عمر مرموش، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.

وتُعتبر مباراة الليلة تحصيل حاصل للفراعنة وإثيوبيا، لكنها تبقى مهمة للغاية بالنسبة للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي اعتبرها بمثابة رد اعتبار لنجوم المنتخب بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من أثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد وأخيراً فاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف.

يدخل الفراعنة هذه المواجهة بدون ضغوطات بعد حسم التأهل رسمياً للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر بروفة هامة لتجهيز اللاعبين للاحتكاك القوي وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العاك، خاصة أن المعسكر يتخلله ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاثنين الماضي استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالى فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 26 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، وخط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، وخط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.