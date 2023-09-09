شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: شيكابالا يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة أرتا سولار فى الكونفدرالية.

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى فى القلعة البيضاء لتحديد موقفه من السفر إلى تنزانيا 13 سبتمبر الجارى، لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

3 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الخامس.. والحصيلة تصل لـ16 مرشحا

شهد اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك تقدم ثلاثة مرشحين جدد بأوراقهم وهم هاني العتال علي منصب نائب رئيس النادي، كما تقدم عبد المجيد سليم لمنصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

يواصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد. وأكد مصدر لليوم السابع أن محمد عواد يعانى من خشونة ورشح فى الركبة تسبب فى غيابه عن صفوف الزمالك على مدار اليومين الماضيين.