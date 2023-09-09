شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وطبيب الأهلى قبل مران اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع طبيب الفريق الدكتور تامر أبو العينين؛ لمعرفة بعض الأمور الطبية الخاصة بلاعبي الفريق قبل مران اليوم، السبت، ويتطلع كولر للوقوف على حالة مُصابي الفريق وأبرزهم محمود متولي وعمرو السولية .

ويستأنف الأهلي تدريباته، اليوم السبت، بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من النمسا مساء الأربعاء، حيث خاض الفريق معسكرا خارجيا استمر قرابة العشرة أيام خاض خلاله مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

وحصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تقرير شامل من جهازه المعاون عن فريق اتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة 15 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد كولر جلسات متتالية مع لاعبي الفريق من أجل شرح طريقة لعب الفريق الجزائري من أجل التركيز والاستعداد الأمثل لهذه المباراة المرتقبة والتى ستكون أول مباراة للأحمر في الموسم الجديد.