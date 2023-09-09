شكرا لقرائتكم خبر عن بدء معسكر إعداد الحكام والمساعدين بالتصنيف C3 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم لجنة الحكام الرئيسية، الثلاثاء المقبل، معسكر صقل وإعداد الحكام والمساعدين بالتصنيف "C3" الذين سيتولون إدارة مباريات القسم الثاني في الموسم الجديد، وذلك طبقا للتصنيف الذى وضعه البرتغالى بيريرا رئيس اللجنة.

ومن المقرر أن يحضر المعسكر 200 حكم ومساعد يتم تقسيمهم على 4 أفواج، يضم كل فوج 20 حكما للساحة و30 مساعدا من الذين شاركوا في إدارة مباريات القسم الثاني في الموسم المنقضى، وسيخضع الحكام والمساعدون بالمعسكر إلى اختبارات في القانون والفيديو تيست والأوفسايد تيست إلى جانب وارنر تسيت.

كانت لجنة الحكام الرئيسية قد أخطرت الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التي وضعها البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول والثاني والثالث تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية؛ المستوى الأول يدير مسابقات الدورى العام، المستوى الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين، المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني.

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهورية.

وفي سياق متصل، أدرجت لجنة الحكام في لائحتها الجديدة التي أعدها بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتي أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.

ونص البند الثاني من المادة 67 في لائحة الحكام الجديدة على أنه لا يسمح للحكم أو الحكم المساعد أو حكم الفيديو "VAR" بما يلي:

إدارة المباريات لأي ناد محترف أو على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق بشكل عام، طالما أنه يرتبط بنفسه أو زوجته أو أولادهما – فى علاقة مهنية

أو عائلية – مع أى شخص له صلة بالأندية المحترفة أو الوطنية أو داخل المناطق المذكورة أعلاه.

كما تضمنت هذه المادة منع أي حكم من إدارة مباريات الأندية المحترفة أو على المستوى الوطني أو مستوى المناطق التي كان عضوا سابقا فيها أو رياضيا أو لاعباً طالما شارك في المسابقة المذكورة.