شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه المغرب فى ربع نهائى بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقي المنتخب المصري للكرة الطائرة للرجال مع نظيره المغربى، السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور ربع النهائى، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء أمس الجمعة.

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.