شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يوجه الشكر لجهاز منتخب مصر بسبب لاعبى الأهلى الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلي، الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني للالتزام باتفاقه والسماح لرباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية بمغادرة معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا التي جرت مساء أمس، وذلك حتى يتمكن لاعبو الأهلي الدوليون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريقهم قبل السفر للسعودية الثلاثاء المقبل لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.



