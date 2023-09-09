شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فسيليو يمنح لاعبى البنك الأهلى راحة من التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، راحة للاعبى الفريق، اليوم السبت، من التدريبات الجماعية، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات لدى اللاعبين قبل انطلاق المباريات الرسمية.

وكان البنك الأهلي قد خاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، آخرها مباراة نجوم المستقبل أمس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة، استعدادا للبطولة الدورى.

وطالب الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، التعاقد مع ظهير أيسر للفريق بعد فشل ضم محمود وحيد لاعب الأهلي السابق والذي انتقل سموحة، وذلك قبل غلق باب القيد الأسبوع المقبل.

ويسعى بابا فاسيليو على توظيف أيمن أشرف الوافد الجديد للفريق من النادي الأهلي في مركز الظهير بدلا من مركز المساك لحين التعاقد مع ظهير أيسر.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعماد فتحى، وجميعهم صفقات انتقال حر.