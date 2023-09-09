شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يروى لأكرم توفيق تفاصيل تمديد عقده مع الأهلى وغضبه فى لقاء الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يقوم فيه أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمحاورة زميله بالفريق حسين الشحات.

وعبّر الشحات عن سعادته بما حققه مع الفريق الأحمر خلال منافسات الموسم الماضي الذي استطاع فيه أن يتوج بخمس بطولات.

وقال الشحات: “أتمنى أن تواصل تقديم الأداء المميز وتحقيق البطولات في الموسم القادم، خاصة بعدما خضنا فترة إعداد مميزة بمعسكر النمسا”.

وعن تواجد والدته في تجديد التعاقد مع القلعة الحمراء قال: ”يمكن فكرة تجديد عقدي مع والدتي كانت مفاجأة ولم أكن أعلم بالفعل”.

وأضاف: ”وجدتها دخلت علي بالعقد، كنت مبسوط جدًا، كانت مفاجأة من محمد أخويا وكابتن سيد، ومبسوط بإني جددت بحضورها”.

وعن ما تم تداوله عن تشرطه على الأهلي قال: ”أنا لم أتشرط، وأخبرتهم بإنى مركّز على قبل النهائي والنهائي، والحديث مع أخي ولن نتشرط”.

وأضاف: ”أخبرتهم بإني سأمضي العقود ولكن بعد النهائي، ووجدت أخبارًا عن تشرطي على النادي وأنني أريد مبلغا معينا وأقاويل كثيرة”.

وتابع: ”لو كنت عايز أتشرط كنت كملت في الاحتراف، وأنا من شهر واحد كان يحق لي التعاقد مع أي نادي”.

واستطرد: ”أنا قولتلهم بالنص، أنا لن أرحل من النادي، إلا إذا قيل لي لن يتم التجديد لك”.

وعن سبب غضبه في لقائي الوداد المغربي في ذهاب وعودة النهائي قال: ”الأول في لقاء الذهاب، كنا كسبانين 2-0 والأمور جيدة”.

وأضاف: ”كرة عطية الله بيده والتي كانت ستجعل الفوز كبير بثلاثة أهداف أو أكثر، واستقبالنا هدفًا أيضًا قلب الأمور، وقد أغضبنى ذلك بشدة، حيث إن النهائي في الإياب كان سيكون أسهل بكثير إذا انتهت المباراة بفوز كبير لنا في الذهاب”.

وتابع: "في الإياب لم نهدر فرصًا كثيرة، ولكن خسارتنا بهدف جعلتني غاضبا، وأن كل ما قمنا به سيذهب هباء، لكن الحمد لله جميعنا كان لدينا الشعور بتحقيق اللقب".

واختتم حسين الشحات حديثه قائلا: "عندما خرجت من لقاء الإياب، الحديث مع زملائي كان عن قدرتنا على التعادل وتحقيق اللقب”.