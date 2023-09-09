شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات بطولة أفريقيا للملاكمة بداكار بالسنغال والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بمشاركة مصر. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله السعيد وزن 51 كجم وأمير محمد وزن 57 كجم وعمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم وعمر رجب وزن 71 كجم وعبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم وحازم نادر وزن 92 كجم ويسرى رزق وزن +92 كجم. وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قبل كلا من: حبيبة محمد وزن 50 كجم ويمنى عياد وزن 54 كجم وروان أحمد وزن 57 كجم ورحمة محفوظ وزن 60 كجم. وتواجد منتخبا الرجال والسيدات للملاكمة فى معسكر مغلق مشترك بالمغرب بمشاركة فرنسا والدنمارك والأردن والمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 5 سبتمبر الجارى استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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