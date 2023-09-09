أوسوريو يترقب تقرير الجهاز الطبى لحسم موقف شيكابالا من مواجهة أرتا سولار

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تقرير الجهاز الطبي عن إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض قبل مواجهة أرتا سولار.

ويرغب أوسوريو فى الاطمئنان على جاهزية شيكابالا بعد تعرضه للإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية منعته من المشاركة فى ودية السكة الحديد الماضية، خاصة أن "الأباتشى" من العناصر والركائز الأساسية فى تشكيل المدرب الكولومبى.

فى سياق متصل، جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة من التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.

فى ذات الصدد، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.