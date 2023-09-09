شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه فاركو ودياً فى معسكر الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية مباراة ودية أمام فاركو، اليوم السبت، خلال معسكره المغلق فى الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريق لدورى الموسم المقبل 2023-2024.

وكان فريق الداخلية قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية مع فريقي سموحة وزد، فاز على الأول وتعادل بهدف لكل منهما مع الأخير.

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.