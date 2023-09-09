شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم باستاد التتش بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم السبت باستاد التتش، استعداداً لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكان كولر قد منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا فى النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام الومينى السلوفينى وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.