شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يواجه المغرب وديًا اليوم استعدادًا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة، نظيره المغربي، مساء اليوم السبت، فى مواجهة ودية مكررة، بختام معسكر الناشئات استعدادا لتصفيات أفريقيا 2024 المؤهلة لكأس العالم للناشئات.

وحقق منتخب الناشئات تحت 20 سنة الفوز علي نظيره المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى التجربة الودية التي جمعتهما الأربعاء الماضي باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس العالم.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من ، محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدربا حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس أخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب ،أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقي يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.