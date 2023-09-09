شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تلقي أوراق الترشح لانتخابات النادى لليوم السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي الزمالك، لليوم السادس على التوالى، تلقى أوراق الترشح لانتخابات القلعة البيضاء، والمقرر إقامتها فى 20 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال الأربع سنوات المقبلة.

وتبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طالبات المرشحين لمدة 8 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك على مدار 7 أيام كاملة من 4 سبتمبر حتى 10 من ذات الشهر، قبل الإعلان عن غلق باب الترشح للانتخابات.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.