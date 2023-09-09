شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يضع برنامجاً تأهيلياً لـ حمزة علاء بسبب إجهاد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع تامر أبو العينين، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى، برنامجاً تأهيلياً لحمزة علاء حارس مرمى الفريق الأحمر لتجهيزه للفترة المقبلة بسبب معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية. وغاب حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب الأولمبي والنادي الأهلى، عن ودية أولمبى الفراعنة أمام روسيا للمحليين، التى أقيمت مساء الخميس الماضى باستاد السويس، بسبب شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الفنى، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، إراحة الحارس، بناءً على توصية الجهاز الطبي، حرصاً على سلامته، وغادر حمزة علاء المعسكر بسبب الاتفاق بين المنتخب والأهلى على مغادرته بعد ودية روسيا الأولى.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.