الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أرتا سولار فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى، المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك خوض تدريب اليوم، السبت، على ملعب النادي فى الثامنة صباحاً، على أن يعود بعدها الفريق لفندق الإقامة الخاص بمعسكر الأبيض، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة والاكتفاء بأداء بعض التدريبات الاستشفائية فقط.

فى سياق آخر، يراقب الجهاز الطبى للزمالك البرنامج التأهيلى الذى يخضع له عمرو السيسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد تعرضه للإصابة بجزع خفيف فى الرباط الداخلي للركبة.

ويعاني عمرو السيسى من إصابة عبارة عن جزع خفيف فى الرباط الداخلي للركبة، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة التدريبات التأهيلية الخاصة باللاعب في ملعب الكلية الحربية.

وكان عمرو السيسي أدى تدريبات تأهيلية بالأمس قبل ودية الزمالك أمام السكة الحديد،وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة من توقيع البنينى سامسون وناصر منسى وأقيمت على ثلاثة أشواط.