شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ، صفحة مباراة منتخب إثيوبيا التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاستعداد لخوض مباراة تونس الودية.

تقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام تونس الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة منتخب مصر وتونسقائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.