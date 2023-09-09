شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى يسلم أوسوريو تقرير ودية الزمالك مع السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
كما يتسلم أوسوريو تفاصيل تنفيذ البرنامج الخططى والفنى الذى تم العمل عليه فى المعسكر مع مدحت عبد الهادى المدرب العام وأحمد مجدى المدرب المساعد خلال فترة سفره من أجل الاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبى الفريق الأبيض، عقب عودته من السفر.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها 16سبتمبر الجاري فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
وكان الفريق بدأ معسكره المغلق الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.
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