شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر إلى السعودية الثلاثاء لمواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النادى الأهلى على السفر إلى السعودية الثلاثاء المقبل لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقى على متن طائرة خاصة.

وأنهى الجهاز الإداري بالنادى الأهلى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي، وأنهى الجهاز الإداري استخراج تأشيرات السفر للاعبين والجهاز الفنى والإداري.

وكلّف مجلس إدارة الأهلي العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة المارد الأحمر فى السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة فى التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة 15 سبتمبر الجاري فى مدينة الطائف السعودية، ويخوض الأهلي المباراة بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة اللقاء كونه بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.