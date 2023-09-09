شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يقود تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور لـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، قادما من إسبانيا بعدما تواجد هناك لعدة أيام لإلقاء محاضرات فنية.

وقاد المدير الفني التدريبات الجماعية اليوم، برفقة أفراد الجهاز المعاون له والذي يضم كلا من، مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدى هيريرا هيرناندو المدربين المساعدين.

وعاد الزمالك لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.