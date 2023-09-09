شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع موديست على التوقيع موسما قابلا للتجديد ووكيل كولر ينهي الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع الفرنسي أنتوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات اللاعب الفرنسي على بُعد خطوة واحدة من الانتقال للقلعة الحمراء، ومن المقرر إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وشهدت الساعات الماضية ترحيب المهاجم الفرنسي بعرض الأهلي، رغم امتلاكه عروضاً أخرى من أوروبا، أبرزها من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365"، إن مسئولى النادي اتفقوا بشكل نهائي مع اللاعب الفرنسي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، حيث سيتم التعاقد معه لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً بنهاية الموسم المقبل، موضحاً أن دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هو من قاد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي المُخضرم.

وأكد المصدر أن كولر مُقتنع تماماً بقدرات موديست، ورحّب بالتعاقد مع اللاعب، لذا فتح الأهلي خطوط اتصال مباشرة مع اللاعب لإتمام الصفقة قبل أن يتعاقد معه أي نادً أخر لأنه حر ومن حقه التوقيع لأي نادٍ حتى لو كان فى دولة تم إغلاق باب القيد فيها.

إدارة الأهلي سارعت بالتفاوض الجاد والرسمي مع أنطوني بعدما فشلت محاولات ضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنتوني موديست قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.

ويُمنى الجهاز الفني للأهلي ، النفس بضم المهاجم الفرنسي وتأقلمه سريعاً مع الفريق لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.