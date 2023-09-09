شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى للزمالك يؤكد استجابة اتحادى الطائرة والسلة لتسوية المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، استجابة اتحادى كرة السلة والكرة الطائرة لتسوية مديونيات الأبيض من أجل قيد اللاعبين بعد التوصل لحل لإرضاء الطرفين.

وقال المدير المالى للزمالك فى تصريح لـ الخليج 365، إن استجاية اتحادى كرة السلة والكرة الطائرة أمر جيد ويصب فى مصلحة المنتخبات الوطنية التى تضم نجوما من الزمالك.

فيما استنكر أحمد فؤاد الوطن تعنت إتحاد اليد فى عدم إنهاء الأزمة بعد الاتفاق على سداد 2 مليون جنيه لتسجيل 4 لاعبين من نجوم الفريق، وأصر اتحاد اليد على الحصول على 4 ملايين جنيه و4 ملايين أخرى يتم سدادها من خلال "شيك" .