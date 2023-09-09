شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر تعيين نبيل عبد السلام مستشاراً قانونياً للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تعيين نبيل عبد السلام مستشاراً قانونياً للنادى للإشراف على كافة الأمور القانونية المتعلقة بالقلعة الصفراء.

ويضم المكتب التنفيذى للاسماعيلى كلا من الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادى رئيسا والمحاسب مصطفى شله أمين الصندوق نائبا وعضوية كل من أحمد فهيم وأحمد عبد الرحمن والدكتور محمد جمال.

فى سياق آخر، وعد مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اللاعبين والجهاز الفنى للدراويش بصرف جزء من مستحقاتهم نهاية الشهر الجارى من أجل رفع معنوياتهم لبدء الموسم الجديد بشكل قوى.

وينتظر مسئولو الإسماعيلى القسط الأول من صفقة انتقال باهر المحمدى إلى المصرى البالغ 5 ملايين جنيه، المقرر الحصول عليه فى نهاية هذا الشهر ليقوم بصرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وعقد على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى وعدهم فيها بصرف مستحقاتهم فى أقرب فرصة من قبل مجلس إدارة الإسماعيلى الذى كلفه بهمه قطاع الكرة بالفريق الأول.

وطلب على أبو جريشة من اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق بداية قوية فى بطولة الدورى التى ستنطلق 18 سبتمبر الجارى، لعدم الدخول فى مناطق الخطر مثل الموسمين الماضيين.

وأشاد على أبو جريشة بما يقدمه الجهاز الفنى واللاعبين خلال الفترة الماضية من تدريبات قوية وأداء مميز فى المباريات الودية التى خاضها الدراويش وهى 6 مباريات ودية قوية.