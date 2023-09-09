شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعلن رسمياً تعيين علاء ميهوب مديراً للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر، تعيين علاء ميهوب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق مديراً للكرة للفريق الأول للنادي.

جاء ذلك القرار بعد اجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة عمل للموسم القادم من أجل منافسة الفريق على العديد من البطولات محلياً والكونفدرالية أفريقياً.

يذكر أن علاء ميهوب من نجوم كرة القدم المصرية سواء مع النادي الأهلي ومنتخب مصر ، وسبق له العمل مع الجهاز الفني للنادي الأهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه وكذلك رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي سابقاً نجح خلالهم في تحقيق العديد من النجاحات.