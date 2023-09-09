شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصل القاهرة بعد انتهاء معسكر المغرب.. وراحة 48 ساعة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق النادي المصري مطار برج العرب عائدة من مراكش بالمغرب بعد انتهاء معسكر الفريق هناك، والذي بدأ 25 أغسطس الماضي، ومنح علي ماهر لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين قبل استئناف استعداداته للموسم الجديد.

واطمأن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، على بعثة الفريق فورعودتها لمصر عقب ما تعرضت له من ظروف إثر تعرض المغرب لزلزال عنيف وحرص كامل أبو علي علي الاتصال بـ علي ماهر المدير الفني للفريق للاطمئنان على البعثة بالكامل بعد وقوع الزلزال أثناء وجودهم بمطار الدار البيضاء.

وأصدر النادي المصري بيانا جاء فيه، "بمزيد من القلق بسبب الأخبار المتوالية عن الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة، مخلفًا مئات الضحايا والمصابين حتى اللحظات الحالية، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة..النادي المصري إذ يتضامن مع شعب المغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم، فإنه يتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يرحم الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وضمت بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.