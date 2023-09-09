شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يصل تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويرأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصيلحي المدرب العام، ويرافق البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد لحضور الجمعية العمومية.
من ناحية أخرى، تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى ، و المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى ، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.
واحتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع وجاء احتلال هنا جودة للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز