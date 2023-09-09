شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسير مفاوضات الأهلي لضم الفرنسي موديست قبل غلق باب القيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الفرنسي أنتوني موديست على بُعد خطوات قليلة من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ويكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع اللاعب الفرنسي لحسم الصفقة خلال اليومين المقبلين، ونستعرض فى التساؤلات التالية أهم التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذه الصفقة.

س: ما حقيقة مفاوضات الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست؟

ج:نعم.. هناك مفاوضات بين الأهلي واللاعب الذى بات على بُعد خطوة واحدة من الانتقال للقلعة الحمراء، ومن المقرر إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد المحلي 14 سبتمبر الجاري.

س: وماذا عن موقف اللاعب من عرض الأهلي؟

ج: المهاجم الفرنسي رحّب بعرض الأهلي، رغم امتلاكه عروضاً أخرى من أوروبا، أبرزها من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

س: ماذا عن تفاصيل عرض الأهلي لضم موديست؟

ج: مصدر في الأهلي قال لـ"الخليج 365"، إن مسئولى النادي اتفقوا بشكل نهائي مع اللاعب الفرنسي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، حيث سيتم التعاقد معه لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً بنهاية الموسم المقبل.

س: من يقود مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي؟

ج: دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هو من يقود مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي المُخضرم.

س: كيف يرى كولر الصفقة؟

ج: كولر مُقتنع تماماً بقدرات موديست، ورحّب بالتعاقد مع اللاعب، لذا فتح الأهلي خطوط اتصال مباشرة مع اللاعب لإتمام الصفقة قبل أن يتعاقد معه أي نادً أخر لأنه حر ومن حقه التوقيع لأي نادٍ حتى لو كان فى دولة تم إغلاق باب القيد فيها.

س: هل تحفّظ كولر على فكرة ارتفاع سن موديست؟

ج: المهاجم الفرنسى أنتوني موديست نال قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.