شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى ضحايا الزلزال المدمر: قلوبنا مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على دعم الشعب المغربى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 600 شخص، وقدم النادى الأهلى تعازيه للشعب المغربى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر،"النادى الأهلى، وهو يعبر عن وقوفه وتضامنه مع الشعب المغربى الشقيق، يتقدم مجلس إدارة النادى وأعضاء وجماهير الأهلى بخالص التعازى وصادق المواساة لأشقائنا فى المغرب فى ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد ليلة أمس داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من الأشقاء بالشفاء العاجل والصحة والعافية.. قلوبنا مع المغرب".

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت مؤخرا ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.