شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يقرر خوض الزمالك تدريبات خاصة فى معسكر الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض الفريق تدريبات خاصة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، داخل معسكر الإعداد الداخلي بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر الجهاز الفني على خوض التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمعسكر مصر الجديدة، وسيكون المران عبارة عن تدريبات بدنية وتأهيلية.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.