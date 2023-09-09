شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة يدعم منتخب الصم قبل كأس العالم لكرة القدم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للصم بماليزيا فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 اكتوبر القادم يدخل منتخب مصر لكرة القدم للصم معسكر مغلق باستاد القاهره قبل سفره حيث يتواجد فى المجموعه الاولى التى تضم كلا من مصر ونيجيريا وتركيا وماليزيا البلد المنظم ويلعب أولى مبارياته مع نيجيريا فى افتتاح المونديال يوم 23 سبتمبر

ويلعب المنتخب المصرى الذى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا بفريق يضم 23 لاعبا هم

محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد و محمد عزت وسعيد انور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم اسامه ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام ابراهيم وصابر جمال والسيد احمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من

محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رىيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى اخصائى العلاج الطبيعى .

من ناحية أخرى يشارك احمد ابو هشيمه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ التدريب الاخير يوم الأربعاء القادم بمباراة على الملعب الرئيسى لاستاد القاهره بناء على طلب اللاعبين الذين يتفاءلون بوجود ابو هشيمه معهم فى كل المناسبات حيث أقام من قبل احتفالا كبيرا بمناسبة حصول المنتخب المصري علي الميدالية الفضية والمركز الثاني فى بطولة العالم الماضية تركيا 2022 .