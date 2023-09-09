شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد يهزم مدغشقر فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات كرة اليد على مدغشقر بنتيجة 54/10 فى ثانى مبارياته بمنافسات البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس حتى 14 سبتمبر الجارى.

ووصلت بعثة شابات كرة اليد إلى تونس الثلاثاء للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى ، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.

وتضم قائمة منتخب شابات اليد كلا من: جهاد وائل وسارة علوى ولبنى أشرف و مريم عمر و منة الله الحناوى و نادين طارق و ملك أحمد و جود أحمد وشهد صفى الدين و تقى كامل و لوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود و فاطمة محمود و كنزى حاتم و بسملة إبراهيم لا

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشابات كرة اليد المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر بتونس عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب كلا من تونس والجزائر ومدغشقر ومالى، فيما ضمت المجموعة الأولى، أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.

بينما أسفرت قرعة الناشئات مواليد 2006 المحدد لها الفترة من 16 و حتى 23 من الشهر نفسه، عن وقوع مصر بالمجموعة "ب" بجانب منتخبات، أنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب، وتضم المجموعة "أ" كلا من غينيا والجزائر وتونس ونيجيريا.