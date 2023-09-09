شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مسئولي الأهلي في هذا الشأن.

وتقدم الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الأهلي، باعتذار عن عدم استكمال تجربته مع الفريق، فيما يبحث مسئولو النادي عن بديل له ليتم الاستعانة به خلال الساعات المقبلة.

وتولى تامر أبو العينين رئاسة الجهاز الطبي للأهلي منذ أسابيع قليلة، بعد توجيه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة الذي تولى مسئولية رئاسة الجهاز الطبي في فريق فيوتشر.

من ناحية أخرى، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع برامى ربيعة مدافع فريقه فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراته القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، فى كأس السوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل بالسعودية.

ويواجه كولر أزمة دفاعية فى صفوف فريقه بسبب معاناة محمود متولى من الإصابة فى العضلة الخلفية، بجانب غموض موقف ياسر إبراهيم الذى أجري جراحة إزالة خراج من باطن القدم قبل السفر لمعسكر النمسا.

ويستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم السبت باستاد التتش، استعداداً لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكان كولر قد منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا فى النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام الومينى السلوفينى وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.