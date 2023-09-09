شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يفوز على لافيينا والزمالك يهزم القناة فى افتتاح بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه لافيينا بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2023 – 2024.

جاءت ثلاثية فوز الأهلي خلال الشوط الأول، حيث سجل بلال عطية الهدفين الأول والثاني، قبل أن يسجل عبد الرحمن رامي «مانو» الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 / 0.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

فيما فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على القناة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية.

سجل رباعية الزمالك: محمد حمد في الدقيقتين 14 و45 من الشوط الأول، و5 و25 للشوط الثاني.

وقدم لاعبو الزمالك أداء فنيا متميزا على مدار الشوطين، حيث استطاعوا تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، وبعدها أدرك القناة التعادل، قبل أن يعود الأبيض بقوة ويتم تسجيل ثلاثة أهداف، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويقود فريق الزمالك 2008: محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر وأحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران اداريا، ماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد عامل مهمات.