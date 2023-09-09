أندية العالم تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

أعلنت أكبر الأندية العالمية عن خالص تعازيها للشعب المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر أمس الجمعة.



وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. #ريال_مدريد



يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين.



وفي إسبانيا أيضاً، قال نادي العاصمة أتليتيكو مدريد في بيان رسمي ": تتقدم أسرة النادي بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين".



من جانبه قال نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي: " كل عائلات الفريق يقفون إلى جانب الأصدقاء المغاربة ويقدمون التعازي لأهالي وأقرباء الضحايا".



كما تقدم نادي ميلان بأحر التعازي للشعب المغربي وتمنى كل الشفاء للمصابين، من جانبه أعرب فريق مارسيليا الفرنسي على تضامنه مع ضحايا الزلزال.



ومن إيطاليا أيضاً تقدم نادي روما بالتعازي إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب.



وأول ردود الأفعال الإنجليزية خرجت من نادي مانشستر يونايتد الذي قال في بيان رسمي: " قلوبنا ودعواتنا مع المتضررين من زلزال المغرب وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".



كما تقدم نادي استون فيلا الإنجليزي أيضاً بتعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء لجميع المصابين.



الأندية العربية



عربياً قال نادي السد القطري: "نقدم خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي أصاب المملكة المغربية الشقيقة، داعيين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء".



كما قدم ناديا الزمالك والأهلي المصريان بخالص تعازيهما ومواساتهما في وفاة ضحايا زلزال المغرب متمنيان الشفاء لكل المصابين.



وكان التلفزيون الرسمي المغربي أعلن نقلا عن وزارة الداخلية أن ما لا يقل عن 632 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 329 في الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر أمس الجمعة.

(بي إن سبورت)