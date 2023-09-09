شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل عرابى والعوضى إلى دور الـ16 فى البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الرحمن عرابى، لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة، إلى دور الـ16 فى منافسات وزن 81 كجم بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بالفوز على بطل تونس. كما تأهل عمر العوضى إلى دور الـ16 بالبطولة بالفوز بالضربة القاضية فى منافسات وزن 71 كجم على بطل الجزائر. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله السعيد وزن 51 كجم وأمير محمد وزن 57 كجم وعمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم وعمر رجب وزن 71 كجم وعبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم وحازم نادر وزن 92 كجم ويسرى رزق وزن +92 كجم. وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قِبَل كل من: حبيبة محمد وزن 50 كجم ويمنى عياد وزن 54 كجم وروان أحمد وزن 57 كجم ورحمة محفوظ وزن 60 كجم. وتواجد منتخبا الرجال والسيدات للملاكمة فى معسكر مغلق مشترك بالمغرب بمشاركة فرنسا والدنمارك والأردن والمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 5 سبتمبر الجارى استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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