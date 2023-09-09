شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام سباعى الأهلى الدولى فى التدريبات استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم سباعي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا، في تدريبات فريقهم الجماعية اليوم السبت، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني عقب المشاركة في مباراة إثيوبيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وأدي رباعي الأهلي الدولي تدريبات استشفائية بعدما شاركوا في مباراة المنتخب الوطني الأول أمس ضد إثيوبيا والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، فيما يشارك ثلاثي المنتخب الأولمبي بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخضع رباعي الأهلي الدولي للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، لتحديد موقفهم أو شكوى أي منهم من الإصابات قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية.