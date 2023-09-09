شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، السبت، الموافق 9/ 9/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، حسين لبيب يعلن انضمام أحمد سليمان لقائمته فى انتخابات نادى الزمالك، والأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين، وموديست يوقع للأهلى خلال ساعات ويصل القاهرة فى غضون يومين للكشف الطبى. حسين لبيب يعلن انضمام أحمد سليمان لقائمته فى انتخابات نادى الزمالك 9 متقدمين جدد فى انتخابات الزمالك.. والحصيلة 25 مرشحًا حارس جديد فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل أوسوريو يقرر خوض الزمالك تدريبات خاصة فى معسكر الإعداد موديست يوقع للأهلى خلال ساعات ويصل القاهرة فى غضون يومين للكشف الطبى الأهلي يغادر إلى السعودية الثلاثاء لمواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى الأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين معتصم سالم: لم نتهم العبور بسرقة متعلقات لاعبى بيرامدز.. واتخذنا الطرق القانونية

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