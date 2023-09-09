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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، السبت، الموافق 9/ 9/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، حسين لبيب يعلن انضمام أحمد سليمان لقائمته فى انتخابات نادى الزمالك، والأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين، وموديست يوقع للأهلى خلال ساعات ويصل القاهرة فى غضون يومين للكشف الطبى.
حسين لبيب يعلن انضمام أحمد سليمان لقائمته فى انتخابات نادى الزمالك
حارس جديد فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل
موديست يوقع للأهلى خلال ساعات ويصل القاهرة فى غضون يومين للكشف الطبى
الأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين
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