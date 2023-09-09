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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9/ 9/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، السبت، الموافق 9/ 9/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، حسين لبيب يعلن انضمام أحمد سليمان لقائمته فى انتخابات نادى الزمالك، والأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين، وموديست يوقع للأهلى خلال ساعات ويصل القاهرة فى غضون يومين للكشف الطبى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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