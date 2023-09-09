شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة فى ختام المؤتمر الدولى للرياضة للجميع بحضور مديرة اليونسيكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي للرياضة للجميع، تحت شعار "الرياضة للجميع.. استثمار- تنمية"، والذي تستضيفه مصر على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحضرت اليوم الختامي، دكتورة كاثرين كارتي مديرة اليونسكو، حيث ألقت محاضرة بعنوان الرياضة للجميع وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه وجه الدكتور يحيي حسن القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع وأمين الاتحاد العربي، الشكر للدولة المصرية ممثلة في دكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة ، لحرصه علي تنظيم المؤتمر واذالة اي معوقات لإقامة مؤتمر يليق بمكانة مصر الدولية، خاصة أن الرياضة للجميع باتت أمنا قومي وتمثل القوة الناعمة وأصبحت الرياضة صناعة واستثمار بحثا عن التطلع إلى تعاون أكبر بين الجميع في المستقبل بما يخدم الرياضة واستغلال البحث العلمي من أجل التصدي للتحديات وحل المشكلات بأسلوب علمي، وتعزيز مبدأ "الرياضة أسلوب حياة".

وتابع الدكتور يحيى حسن أمين، أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع، وأيضا يقدم المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية.

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر تكريم العديد من الشخصيات، في مقدمتهم: عيسى عبد الرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، ودكتورة كاثرين كارتي مديرة اليونسكو، ودكتور كمال الدرويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد سعد شريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، بالإضافة إلي رؤساء الجلسات في المؤتمر والاتحادات المشاركة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، كما تمت مناقشة أكثر من 50 بحثا علميا من عدد من الدول في مجال الرياضة للجميع حيث تم نشرها في مجلة وزارة الشباب والرياضة.

وتم الإعلان في ختام المؤتمر، عدد من التوصيات المهمة والتي جاءت كالتالي:

1، استضافة الفعاليات الرياضية الخاصة بالرياضة للجميع، على مستوى الدول لتوسع قاعدة الممارسة الرياضية بمختلف دول العالم.

2،الاهتمام بأنشطة الرياضة للجميع كأسلوب حيتة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

3، تفعيل الرخصة الدولية لمنظمى ومحكمى الرياضة للجميع ووضع اللوائح المنظمة والضوابط الخاصة بها.

4، تفعيل لالمركز العلمى الدولى لأبحاث ودراسات الرياضة للجميع على ان بكون مقره جمهورية مصر العربية.

5، تطبيق أنشطة الرياضة للجميع وتعزيز رسالة الرياضة للجميع لذوي الفئات الخاصة.

6، تطبيق أشطة الرياضة للجميع بما يتفق مع الرؤي المختلفة لدول العالم.

7، الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة فى الانشطة الرياضة للجميع لابتكار ألعب ارويجية جديدة تناسب البيئات المختلفة والفئات السنية المختلفة.

8، تطبيق أنشطة الرياضة للجميع واستخدام التكنولجيا الرياضية من خلال التطبيقات الرياضية الحديثة، لمواجهة الأزمات الدولية مثل جائحة كورونا ونشر أنشطة الرياضة للجميع.

وأقيمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع بحضور كل من: الدكتور يحيى حسن رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والبحريني الدكتور عيسى عبدالرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، والإماراتي الدكتور أحمد سعد الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي الأردني الدكتور عمر سليمان هنداوي، والكويتي حسين زايد مدير عام اتحاد غرب آسيا، والفنلندي كوك انجي وي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل، والأردنية لما سماوي عضو اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو الاتحاد الآسيوى للرياضة للجميع. والبحرينية الدكتورة مها ال شهاب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة للجميع، ولفيف من أساتذة كليات التربية الرياضية والاعلاميين.

وناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عددا من المحاور التي يأتي في مقدمتها”، دور الرياضة للجميع في بناء الإنسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، نماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.