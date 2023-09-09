شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة للكراسى المتحركة يصعد للمربع الذهبى فى دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد منتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة إلى المربع الذهبى فى دورة الالعاب الأفريقية البارالمبية، والتى تقام فى غانا بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 64 /49.

ويضم منتخب مصر كل من مى زين الدين مدير الفريق وعمرو عبد اللاه مدير فنى ومحمد جمال مدرب عام وسعيد بدرى إدارى ورومانى نبيل للعلاج الطبيعى و12 لاعبا هم محمد عبد النبى والحين ياسر ومحمد أنور ومحمد فرج ومجدى طلعت ومصطفى محمد وياسين كمال وزياد عبد الرحيم وأحمد عصام وأحمد صلاح واشرف ابو زيد وأحمد فتحى.

من ناحية أخرى فاز منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة على نظيره الرواندى بنتيجة 4 /2 ليصعد المنتخب المصرى إلى الدور نصف النهائى فى دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية، والتى تقام في العاصمة الغانية أكرا.

وتتكون بعثة مصر لكرة القدم للساق الواحدة من محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة.