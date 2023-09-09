شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا الصادق وندى عوض تشاركان فى كأس التحدى للجمباز بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لاعبتا منتخب مصر للجمباز الفني ساندرا الصادق وندى عوض للمشاركة فى بطولة كأس التحدي فى باريس خلال الفترة من 15 حتى 17 سبتمبر.

وتعتبر البطولة تجربة تحضيرية للصالة المغطاة لدولة فرنسا استعدادا لاستضافة منافسات الجمباز فى أولمبياد باريس 2024.

تقود منتخب مصر للجمباز المدربة سلمي السعيد، والمدربة جينيس ديفيد، ومعهما الحكم رضوى الجوهري.

وتأتي البطولة ضمن خطة الإعداد ساندرا الصادق للمشاركة فى بطولة العالم بلجيكا 2023.

ويقوم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بوضع برنامج إعداد خاص للاعبة ساندرا الصادق لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني وصاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات الفرق لبطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بجنوب أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل.

ساندرا الصادق حكاية لاعبة أمريكية أصرت على أن تلعب باسم مصر، وأن تُعامل على أنها مصرية، وأن تسعى للاحتفاظ بهويتها وجنسيتها وجواز سفرها المصري.

وعادت ساندرا إلى البيت الكبير مصر من خلال بوابة اتحاد الجمباز الذي رفع شعار عودة الطيور المهاجرة، حيث نجح إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى التواصل مع اللاعبة لتعود إلى تمثيل منتخب مصر للجمباز الفني وتفضيله عن الانضمام إلى المنتخب الأمريكي.

ومن جانبها قالت ساندرا إنها حققت حلم طفولتها بالعودة من جديد إلى مصر واللعب تحت علمها بعد 23 سنة قضتها فى أمريكا.

وأضافت ساندرا أن هناك من يسعى إلى أن يتواجد بهويته الحقيقية، وهناك من يقرر أن يهرب بهويته الحقيقية، وفي كل الأحوال التاريخ يسجل خطواتك ولا تستطيع أي هزيمة أو انتصار أن تمحو ما يكتبه التاريخ.