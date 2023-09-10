اليابان تسحق مضيفتها ألمانيا وديا وإيطاليا تفشل في الثأر من مقدونيا الشمالية

واصل المنتخب الألماني عروضه المخيبة للآمال، وخسر -السبت- على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه الياباني بنتيجة ثقيلة 1-4 في مباراة ودية دولية استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أوروبا صيف العام المقبل في ألمانيا.



وتلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في 6 مباريات خاضها في 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، ليلقي كثيرا من الشكوك على مصير المدير الفني للمنتخب هانسي فليك الذي خرج مع الفريق من الدور الأول في بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.



وكان المنتخب الياباني تغلب على ألمانيا 2-1 في المونديال القطري، وكانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.



وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني (19).



وبعدها سجل "الساموراي" 3 أهداف جاءت عبر أوياسي أويدا (22) وتاكوما أسانو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أو تاناكا الهدف الرابع.



وفي الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أوروبا، تعادل منتخب مقدونيا الشمالية مع ضيفه منتخب إيطاليا 1-1 السبت.



وتقدم "الآتزوري" عن طريق تشيرو إيموبيلي (47)، قبل أن يدرك إينيس باردي التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 81.



ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف خصمه المقبل -الثلاثاء القادم- منتخب أوكرانيا، في حين يتصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 13 نقطة.



على الجانب الآخر، يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع في الترتيب برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف خلف إيطاليا، حامل لقب النسخة الماضية، كما يتذيل منتخب مالطة الترتيب من دون رصيد.



وبتلك النتيجة؛ عجز المنتخب الإيطالي في ظهوره الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد لوتشيانو سباليتي في الثأر من خسارته بهدف نظيف أمام مقدونيا الشمالية العام الماضي في نصف نهائي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وتسببت تلك الخسارة في حرمان المنتخب الإيطالي آنذاك من المشاركة في مونديال قطر للنسخة الثانية على التوالي.



(وكالات)

