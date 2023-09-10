شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موديست يخضع للكشف الطبى مع الأهلى فى ألمانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال شوبير، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي، هو من رشح موديست إلى مارسيل كولر، والمدرب السويسري تحمس للفكرة؛ لأن ميكاري قدم كافة المعلومات بالأرقام للجهاز الفني، وأنه الورقة المفقودة التي يحتاجها كولر، لأنه يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء واللعب برأسه".

وأضاف: "كولر أبلغ إدارة الأهلي أن موديست اللاعب الذي يرغب في ضمه للأهلي، وبناءا عليه تحرك أمير توفيق لإنهاء الصفقة".

وتابع: "تم التنسيق بين كولر وأمير توفيق وطلب المدير الفني من مدير التعاقدات أن يستعين بوكيله دينو لامبرتي لأن لديه عامل اللغة ولأن الوقت ضيق قبل مباراة السوبر الأفريقي، وموديست وافق على فكرة اللعب للأهلي، ووافق على الفكرة ورأى أنه جيدة".

وأردف: "1.5 مليون دولار مع بعض البنود الإضافية حال تسجيل عدد من الأهداف وتحقيق البطولات، ويتم تفعيل الموسم الثاني بناءا على نسبة معينة في المشاركة في الموسم الأول".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: "أمير توفيق متواجد في ألمانيا حاليا ومعه العقود وجاءت القصة النهائي، ويجري اليوم الكشف الطبي في ألمانيا وفي حال اجتياز الكشف الطبي سيعود مع أمير توفيق إلى القاهرة مباشرة ويتم تقديمه للإعلام قبل أن يسافر مع بعثة الأهلي إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل".