شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء يبدأ تنفيذ برنامجه تأهيلى بالأهلى بعد إجهاد الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي تم تحديده من قِبَل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، بعد الإصابة التي تعرّض لها بإجهاد في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي.

وانتظم حمزة علاء في تدريبات الأهلي مساء السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب العودة من معسكر الفريق الأحمر الخارجي بالنمسا.

ويحدد الجهاز الطبي للأهلي حجم الإصابة التي خضع لها حمزة ومدة التأهيل وموقفه من اللحاق بمباراة السوبر الأفريقي من عدمه.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية.