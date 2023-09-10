شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تنتظر الجماهير تألقهم فى دورى 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الدورى المصرى لكرة القدم فى الموسم الجديد 2023 / 2024 العديد من النجوم المنتظر تألقهم خلال المرحلة المقبلة، سواء بقميص جديد أو مع أنديتهم، ويرصد ”الخليج 365”، أبرزهم فى التقرير التالى:

ينتظر جماهير الأهلى تألق إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة خمس سنوات قادمة، وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب. وأشعل عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركى فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذى انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى. رضا سليم كما يسعى رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة إلى تحقيق إضافة قوية مع الأهلى ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك، وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب. يعد رضا سليم ثالث لاعب مغربي يمثل الأهلي بعد الثنائي وليد أزارو وبدر بانون، الذين حققوا بصموا في صفوف الفريق الأحمر، وساهموا في تتويجه بالبطولات قبل أن يرحل الأول إلى الاتفاق السعودي والثاني إلى قطر القطري. بدايات رضا سليم بدايات رضا سليم استهل رضا سليم رحلته مشواره مع الساحرة المستديرة مع فريق الناشئين بالرجاء المغربي، ثم انتقل لصفوف الجيش الملكي، حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2019. باهر المحمدى

كما يرغب باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، فى التألق مع المصرى البورسعيدى بعد الإنضمام لمدة 4 مواسم، جدير بالذكر أن اللاعب باهر المحمدى والبالغ من العمر 26 عامًا يشغل مركز لاعب قلب الدفاع مع إجادته للعب بمركز الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع، وقد سبق للاعب الانضمام لمنتخب مصر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعد اللاعب أحد عناصر المنتخب.

فيما يطمح الشاب محمود صابر، نجم بيراميدز، فى مواصلة تألقه مع بيراميدز، بعدما كان أحد أبرز لاعبي منتخب مصر الأولمبي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت مؤخرًا في المغرب والتي شهدت وجود منتخب مصر وصيفًا.