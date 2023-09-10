شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى: سأعود للملاعب بعد 3 أسابيع.. وشعرت بالحزن بعد مغادرتى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق، أنه حصل على مستحقاته من نادي سموحة، ولا توجد مشكلة بينه وبين إدارة النادي، وهناك تفاهم جيد معهم.

وقال أجايي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "بخصوص الإصابة الأمر كان صعبا عليّ أن أكون بعيدا عن كرة القدم، ولكن الإصابات جزء من اللعبة، وسموحة كان داعما لي، وأجريت جراحة، والأولى لم تكن على ما يرام، وأجريت جراحة ثانية، والأمور على ما يرام حاليا".

وأضاف: "أشعر أنني أفضل وقدماي أفضل وخلال أسابيع قليلة سأعود للملعب، وخلال 3 أسابيع سأعود للملعب وأتدرب مع زملائي".

وعن تجربته في ليبيا، قال: "الدوري الليبي جيد، ولكن شعرت أني بحاجة للعودة إلى الدوري المصري أو أي دوري آخر يكون تنافسيا بشكل أكبر".

وأضاف أجاي: "لعبت في الصفاقسي وزاملت علي معلول وهو لاعب رائع، قبل أن أتلقي عرضا من الأهلي، ولأني أعرف عنه الكثير عن الأهلي منذ صغري، كان علي أن أقبل العرض وألا أقوم، وعلي معلول وقوع قبل بثلاثة أو أربعة أشهر وبعد انتهاء الأولمبياد وقّعت معه في نفس العام.

وعن كواليس انضمامه للأهلي، قال: "تاريخ الأهلي حمسني على فكرة الانضمام إليه، وعندما علمت بوجود عرض بحثت عن تاريخ النادي، وعندما تحدثت مع علي معلول، قال لي يجب ألا تقول له إنه مهم لأي لاعب أن ينضم للأهلي، خاصة أنني لاعب صغير السن، ولذلك لم أرفض، وأعرف مصر لأنها بلد عظيم، وكان بداية جيدة بالنسبة لي".

وأضاف: "قبل الانضمام إلى الأهلي لم أكن أعرف أنني سأصبح مشهورا بهذا الكم أو لاعبا كبيرا بهذا الكم، وهو شيء عظيم بالنسبة لي، أشعر بحزن بعد ترك نادي الأهلي ولأني أترك أصدقائي، ولكن أشعر بالفخر والسعادة لأنني حققت نجاحا مع الأهلي ولم أفشل والأهداف التي سجلتها والبطولات التي حققتها، ولو لم أغادر اليوم سأغادر غدا".

كنت وسط لاعبين كبار بحجم عبد الله السعيد وأحمد فتحي، وكنت أجلس في ركن ولا أعرف كيف أتواصل مع هؤلاء اللاعبين الكبار لأني كنت خجولا، وفي أول مباراة لم أكن جيدا ولكن حسام البدري المدير الفني وقتها دعمني، وكذلك حسام غالي وعماد متعب، وأول هدف لي كان أمام الاتحاد السكندري، وكان سببا في التعادل، وهو من أفضل الأهداف في مسيرتي وأعتز به، وهذا الهدف ساعدني وجعل الجماهير تشعر بالثقة نحوي لأنه قربني من الجماهير وأعطاني ثقة وجعل الفريق يؤمن بي أكثر على الرغم من صغر سني وساعدوني على إخراج موهبتي".