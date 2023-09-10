شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى: كنت حزينا للغاية عندما رحل فايلر.. وسجلت هدفا فى الزمالك من أول لمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق جونيور أجاي على مشاركاته أمام الزمالك في لقاءات الديربي، قائلا: "مباراة الزمالك تكون مختلفة والتركيز مختلف، وأريد أن أثبت فيها نفسي لأنها مباراة كبيرة وتُظهر اللاعبين الكبار، ولا أقول إنني محظوظ ولكن جماهير الزمالك تحبني رغم أنني سجلت في شباكهم، وهذه مجرد كرة قدم".

وقال أجايى، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "كنا نستعد قبل أول مباراة لي مع الزمالك، واللاعبون طلبوا مني أن أستعد جيدا وسجلت هدفا من أول لمسة ولم أتوقع أن أسجل، وسجلت وسط 3 لاعبين من الزمالك وأصبحت مسترخيا، وكل هدف كنت أسجله كنت أشعر بالاسترخاء أكثر".

وأضاف: "البدري أكد لي أن المباراة بها ضغوط كبيرة، وعليّ أن أهدأ وأن أجهِّز نفسي، وبدايتي مع البدري كانت طيبة وعلاقة أب بابنه وكان داعما بالنسبة لي حتى الآن، صحيح أنه كان شخصا صعبا ولا يبتسم، وإذا ضحكت في التدريب كان ينادي عليّ وأصبح أكثر جدية، ويشعرني بالمسئولية، وقبل أي مباراة مهمة يصطحبني إلى مكتبه ويقول لي، إذا فزنا فهي مسئوليتك، وإذا خسرنا فهي مسئوليتك أيضا، وكنت أقول له أنا صغير فكيف تحملني هذه المسئولية، وكانت فترة طيبة للغاية، وكان عليّ أن أؤدي بشكل طيب للغاية".

وتابع: "كانت علاقتي طيبة مع كل المدربين، ومع لاسارتي كنت مصابا ولم تتح لي الفرصة للمشاركة كثيرا، وفي بعض الأوقات كنت جاهزا ولكن لم يشركني في المباريات، ومع فايلر لم أكن جاهزا ولكن اللاعبين كانوا يدعمونني وكنا سنواجه الزمالك في أول مباراة له وبدأت التدريب بشكل جيد".

وأردف: "سامي قمصان أتى لي وأخطرني أنني سأبدأ المباراة، وصدمت وقلت له أنت تمزح ولم أصدق، وأبلغني أنني سألعب، يومين قبل المباراة علمت أنني سأبدأ أساسيا، وحاولت العمل على تجهيز نفسي، وكانت مباراة معجزة أن أسجل هدفين، رغم أنني لم ألعب ست مباريات قبلها، وقضيت وقتا طيبا مع فايلر، وعندما يكون هناك مدرب يؤمن بك ويعطيك الثقة ستؤدي بأفضل ما لديك وعليك أن تؤمن بنفسك وكانت هناك لحظات جيدة مع فايلر وعندما غادر شعرت بشعور سيئ".

وعن الفارق بين البدري وفايلر، قال: "البدري تشعر أنه رجل أعمال جاد للغاية، وفايلر قريب منه، والفارق بينهما أنهما يلعبان بنفس التشكيل ونفس التكتيك، والاثنان متشابهان في أدائهما، وكنت حزينا للغاية عندما رحل فايلر، ولكن هذه كرة القدم، وعلاقتي بفايلر لم تكن خارج الملعب ولم أعلم أسباب رحيله ولم أسأله".

وعن تفاصيل علاقته مع موسيماني، وسبب توتر العلاقة، سرد: "في البداية كانت العلاقة جيدة مع موسيماني، وسألني عن اللاعبين وكيفية لعبهم وتفكيرهم، وكأنه يتحدث إفريقي لإفريقي وكانت بداية جيدة ولعبت بشكل جيد جدا معه، ولكن كل مدير فني لديه لاعبيه، ولعبت في مباريات كثيرة مع موسيماني حتى وأنا مصاب، ولا أعلم ما حدث بعد ذلك، استجمعت شجاعتي وسألت موسيماني عن عدم مشاركتي، وأكد لي أن اللاعب الذي يلعب في مركزي أفضل وهو طاهر محمد طاهر وكان علي أن أحترم ذلك، وبعدها تابعت الأحداث وأنه يريد ضم ثنائي أجنبي هما بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأعرفهما هما لاعبين جيدين".